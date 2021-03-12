「麗寶公主」麗寶集團總裁吳寶田掌上明珠、上市建商名軒（1442）董事長吳泓瑩表示，名軒將推出有史以來規模最大的住宅造鎮案，預計五月推出，不受房地合一稅新制影響。

吳泓瑩表示，此次修法將直接衝擊短炒客，由於首度納入預售屋自簽約日起即納入房地合一稅，估計二至三年跑不掉，再於交屋後，再直接鎖到交屋後五年，對於市場可能有影響，但也要看進入立院後是否過關；不過對於麗寶集團和名軒開發向來先建後售，或於交屋前半年才進行銷售策略來說，則影響不大，集團也向來不歡迎短炒客，所以幾乎不會影響。

名軒開發總經理吳勝利表示，名軒今年將計畫推出名軒史上規模最大、總銷188億元的淡海造鎮案，基地7,625坪，力拚2023年完工交屋，讓名軒營運攀峰。

吳泓瑩表示，今年名軒開發淡海百億建案登場，未來五年建案總銷售超過300億元。隨著淡海新市鎮的重大交通建設陸續到位，名軒2021年上半年趁勢推出近八千坪的淡海造鎮案。

此外，名軒今年也即將在台中火車站及秀泰影城旁推出建案，總銷21億元；近年討論度極高的桃園小檜溪重劃區，名軒未來將推出的兩個建案，目前已開始動工位於春日路與青溪二路口的建案，還有桃園區民生路，都是名軒未來重點。

名軒也看好地上權熱度及未來發展優勢，去年已陸續標下高雄鳳山福誠段土地，和台北杭州南路、銅山街口土地；另外，去年名軒標得苗栗後龍鎮維真段及龍椅段土地，鄰近台鐵及高鐵站優勢，近來台商陸續回流，不僅會擴廠帶動就業，人口流入的機會也高，相當看好未來的開發價值。

2020年名軒名軒前三季EPS為0.16元，全年營收達22.31億元，年增達221％。

(工商 )