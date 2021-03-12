全國計程車業第一品牌「台灣大車隊」，導入無現金支付服務十餘年來，2018年起領先業界站上點數經濟消費趨勢，致力開創不斷升級的「免現金搭車」新時代體驗，即日起與中國信託商業銀行聯手合作，推出55688 APP 綁定中信紅利點數折抵計程車車資服務，協助全台消費者發揮零碎點數的最大價值，出門不用帶錢包還能聰明省再賺。

大車隊每年服務高達8,000萬趟次，提供全台超過22,000台車輛市占第一的專業服務，隨著點數經濟發展，此次台灣大車隊與中國信託銀行合作推出55688 APP綁定中信紅利點數折抵服務，每100點紅利點數可以折抵8元車資，也就是1,000點紅利可折抵80元車資，依此類推，只要點數足夠，更可全額用點數折抵車資。

為歡慶服務上線，台灣大車隊與中國信託銀行邀請全台情侶們一同甜蜜過白色情人節，首次下載註冊55688 APP 輸入優惠碼【CPD63A】，即可獲50元搭車金，活動期間至110年12月30日止。此外，還有加碼雙重優惠，第一重優惠從110年3月14日至4月13日止，只要以中信紅利點數綁定折抵支付台灣大車隊車資，前520名就可獲30元搭車金，讓大家輕鬆帶心愛另一半出門放閃。

第二重優惠則從110年4月1日至6月30日止，使用55688 APP綁定中信卡搭車累積消費滿1,000元，還可獲刷卡金額10％回饋(需登錄，每戶上限新臺幣200元刷卡金，限10,000名)，邀請大家盡情享受春暖花開的季節，專屬兩人的浪漫行程週週都出發、週週集優惠。

導入中信紅利點數折抵車資後，台灣大車隊目前已串聯高達7家點數回饋平台，點數折抵車資交易額規模達到每月2,000萬元，過去一年使用點數支付的乘車交易量明顯暴增4倍，服務貼心又實用獲得廣大用戶們的愛用與支持。未來，台灣大車隊將持續開拓多樣化的跨界點數夥伴、以及點數折抵車資優惠方案，結合數位科技運用，提供全台乘客更全面、更完美的新時代搭車體驗。

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