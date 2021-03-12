國內高麗菜近期盛產，導致價格不斷下跌。一名網友分享，在臉書看見老闆發文，表示自己在路邊賣高麗菜「兩大顆只要5元」，超扯低價引發網友熱烈討論，許多人覺得這樣的價格連補貼油錢都不夠，真的太慘了，但也有網友分析，這是產地價，在市區根本看不到這個價格。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，在某個社團中看到，老闆說只剩這一車高麗菜，所以隨便賣，讓她看了很心動想去買，但家裡面已經有七顆高麗菜，也曬了兩個麻袋的高麗菜乾，連泡菜也都做，天天都在吃高麗菜，老公都要受不了生氣了，只能說辛苦菜農了。

高麗菜整車隨便賣，2顆只要5元，引發網友熱議。（圖／翻攝自嘉義市大小事）

從照片中可見，車上一顆顆高麗菜堆積成山，每顆賣相都不錯，旁邊掛著的紙板上寫著「兩顆5元！」超級驚人的低價引起網友熱議，「X，兩顆5元是怎樣？」、「2顆5元！這根本已經賠錢了吧」、「補貼油錢都不夠」、「價格太可怕了，農民好可憐」、「兩顆五元產地價」、「北部一顆七塊，我都要替農民哭了」。

對此，也有網友分析，高麗菜價格賣這麼低一定是靠近產地，如果是在市區根本不可能看到這個價格，不少居住在大台北地區的網友也曬出價格認證，「昨天買半顆33元！一斤19元！台北人路過」、「我昨天台北買一顆40元」、「我以為台北2顆35塊已經很便宜」、「大賣場還是蠻貴的，半顆29元」。

另有網友質疑政府這麼積極幫鳳梨農，怎麼不幫幫高麗菜農呢？引起網友討論，不少人指出，這完美驗證「菜金菜土」的說法，高麗菜的價格比玩股票還刺激，有時候一顆可賣100元，有時候卻又跌到10多元。不過，去年11月農委會就發出警告了，但還是很多人不聽勸狂種，結果最後價格暴跌又打悲情牌要政府救，讓人看了直搖頭。

(中時新聞網)