進入逐筆交易時代，新光金(2888)旗下元富證券升級推API(Application Programming Interface)2.0交易平台，擴建「即時報價API」，運用接收API即時報價，觸動條件策略並透過自行開發系統程式自動下單，升級後的API讓客戶程式交易量成長近7倍。

元富證券總經理李明輝表示，元富API 2.0提供專業服務，協助投資人運用API下單模組，創造最佳交易環境及策略，並可因應不同投資人需求，客製功能並提供即時報價服務功能。

「API下單」簡單來說就是應用程式的「接口」，指投資人利用證券商提供的API應用程式介面，將事先擬定的買賣決策，直接下單至證券商電腦交易系統，大幅提升下單速度，透過自己開發的程式打造自動化下單機器人，貫徹投資紀律。

「元富API 2.0」除交易速度提升1倍以上，其特色還包括：使用者會Python，另外，資料揭示完整，含即時報價、上下五檔價量、成交總買賣筆數及盤中高低價，並且支援多樣程式語言串接格式。

(時報資訊)