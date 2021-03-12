Adobe宣布推出第一版原生支援Mac新M1晶片的Photoshop，經內部測試顯示，此版本Photoshop將為最新Mac的用戶帶來顯著整體的效能提升。同時，iPad版Photoshop也發布了兩種新功能：雲端文件版本歷史紀錄和雲端文件離線作業。

此外，Adobe Camera Raw增效模組現在釋出新的超解析度功能。此功能運用開創式機器學習技術，一鍵式提升影像的解析度，創造前所未有的高品質成果。

Photoshop現已可在搭載M1晶片的Mac上原生執行，且藉助此晶片的新架構達到效能提升。內部測試顯示，在相似的配置系統下，最新版本各種功能的平均運行速度是上一代的1.5倍。此測試範圍涵蓋了廣泛的操作，包括開啟與儲存文件、濾鏡運行以及諸如「內容感知填滿」和「選擇和標記」之類的大計算量操作，這些操作的速度明顯更快。雖然各功能的效能會因多種操作條件相異而有所不同，但此基準平均數字已奠下新水平。

不過，Photoshop中仍有一些最新的功能尚未支援M1晶片，如「邀請編輯雲端文件」和「預設集同步」等。用戶可切換回Rosetta 2版本，待其更新後再使用。

(工商 )