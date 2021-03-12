疫情讓許多民眾及業者不得不調整生活步伐，導致許多業者只能打破積習已久的行銷模式，調整經營型態來適應這個「異情」時代，其中老品牌──欣葉也重新整裝在市民大道成立新品牌「欣葉 · 生活 · 廚房」，針對三餐老是在家的個人、小家庭等，集合了欣葉旗下美食品牌──「欣葉台菜」、「咖哩匠」、「金爸爸」以及「唐點小聚」等四種品牌經典菜色，「打包」民眾對食的所有需求，以全餐期經營的型態，成立一間快捷休閒型態餐廳，提供餐食、冷凍包、新鮮蔬果食材、便當、關東煮、伴手禮等品項，以親民的價格，提供消費者一站式多面向「飲食」三合一！

「欣葉 · 生活 · 廚房」挾欣葉美食魅力，以內用、外送、零售一店三鋪的新型態進入消費生活圈，集合了自有及代理品牌的多元風味料理，結合主廚團隊與欣葉生活廚房研發的冷凍調理包和疊代採購優勢，除了在餐廳點用餐食外，若在餐廳覺得順口好吃，在餐廳中的市集購買下一餐的冷凍包及蔬果食材，讓消費者能「視吃」然後再買的購買喜悅，而民眾回家後，透過簡單的「加熱上桌」或「加料」來滿足都市中不同人群的生活需求，協助節奏緊湊的上班族、重視食安與品質的長輩們或是熱愛下廚製造生活小確幸的媽媽們，都能方便找到一位有能力的「小幫手」。

店景。（洪書瑱攝）

市集區。(洪書瑱攝)

市集區_冷凍調理包情境。(欣葉提供)

李阿姨限量手做專區。(欣葉提供)

餐盒區。(洪書瑱攝)

關東煮區。(洪書瑱攝)

市集伴手禮。(欣葉提供)

「欣葉 · 生活 · 廚房」的精選主餐內容，來自旗下四大品牌，菜色包括香味撲鼻的鹽酥蝦米糕、最具欣葉代表的菜脯炒飯、天然發酵的酸菜牛肉米粉、熱呼呼的麻油土雞麵線等7道台灣風味主餐；日式風味可以品嘗到咖哩匠前三名的歐品牛肉咖哩、培薰雞肉咖哩和嗨呀喜紅酒牛肉飯；喜歡大馬風味的有金爸爸人氣海鮮咖哩叻沙、牛肉炒粿條等5道南洋味；還有唐點小聚十四樣港式飲茶，有最佳人氣的臘味蘿蔔糕、松露口味鴛鴦蝦餃皇、口感脆彈的鮮蝦燒賣、炸得翠綠蟹肉啤梨果、桃紅色的網皮鮮蝦腸粉、荷葉糯米雞等。而且挑選一個主餐還可以加59元升級為來自「時生永續農場蔬菜」「慈惠農場」生熟連動的每日鮮蔬或每日自製飲料吧套餐。

家常菜。(欣葉提供)

港點、蟹肉啤梨果、網皮鮮蝦腸粉與荷香糯米雞。(欣葉提供)

酸菜牛肉米粉。(洪書瑱攝)

蜜棗排骨。(洪書瑱攝)

三杯豬腳。(洪書瑱攝)

鹽酥鮮蝦。(洪書瑱攝)

海鮮咖哩叻沙。(洪書瑱攝)

另外還有19道欣葉家常菜，5種湯品選自欣葉台菜、欣葉小聚、唐點小聚的經典菜色；舉凡三杯Q彈豬腳、私房滷肉、油淋土雞青龍皮皮挫、蛋煎干貝絲瓜、秘製脆皮雞、臭臭三杯雞、青花椒鱸魚、干貝佛跳牆，椰汁烏骨雞湯，吃巧吃飽自由選擇！

虎咬豬。(洪書瑱攝)

手工蘋果派與牛肝菌菇鹹派。(欣葉提供)

現打蔬果汁。(洪書瑱攝)

9道「呷未腰」的小吃，中西甜鹹無違和，萬丹芋圓紅豆湯穿插手工蘋果派，牛肝菌菇鹹派拚虎咬豬，海南特式烤麵包對上古早味布丁，搭配有機花草茶和蔬果汁。

冷凍調理包。(欣葉提供)

干貝佛跳牆與椰汁烏骨雞湯。(欣葉提供)

台式炒米粉、古早味糙米芋仔粥與蕈菇藜麥雞粥。(欣葉提供)

這也是欣葉首家以市集形式與大眾見面，目前提供40種自製冷凍調理包，一站購足跨品牌產品，讓消費者因忙碌或對廚房運作的「煮廚」們，像邀請一位慈祥老媽坐鎮家中，按照包裝上的標示簡單覆熱，3個步驟讓主廚手藝也可以在自家輕鬆上菜，若想菜色有其他變化想再加點「菜」，一旁冷藏區裡就有「時生永續農場」的健康生機蔬菜、「慈惠農場」的季節根莖作物、萬丹紅豆和斗南農會自然農法栽培的越光米，甚至冷凍生食區則有本土情懷的「頂臻雞」和契作溯源的台灣精品「究好豬」等。除此之外，這區還有一個亮眼的層架是李阿姨季節限量手作，是李秀英董事長以做給家人吃的心意，復刻記憶中的干貝XO醬、干貝菜脯和丁香小魚。乾區有純手工醃製的欣葉豆腐乳，100%無添加的喜福緣活力堅果，整株乾燥花草的芬芳Le Bénéfique有機花草茶，香濃順滑的金爸爸白咖啡，和一瓶3,000顆野生藍莓果的諾華世藍莓汁等，都是欣葉歷經市場考驗的常態選品，方便消費採「GO」！

欣葉生活廚房

餐廳資訊

地址：台北市市民大道四段102號1樓（捷運板南線，忠孝敦化站七號出口，往市民大道方向走，步行約五分鐘即可到達）電話：02-2750-0099

餐飲供應時段：

午 餐：11:00~14:00、下午茶：14:00~17:00、晚 餐：17:00~21:00

座位數：80席

菜單規劃：套餐、合菜、小吃午茶

市集區：冷凍調理包、冷藏與常溫選物

(中時新聞網)