前台新銀行理財專員周勵宏12年間，為了彌補自己投資金融商品虧損，以螞蟻搬象的方式，盜用6名VIP客戶存款共約A走2.83億餘元，台北地檢署12日依違反《銀行法》職員特殊背信罪、偽造文書、洗錢等罪起訴周勵宏，並向法院求刑10年，提供銀行帳戶給周洗錢的黃俊閎、周承蓁也被依洗錢罪起訴。

檢警調查，42歲的周勵宏自2009年1月間起，長期藉口推銷金融商品，或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在多張空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度，透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己戶頭。

銀行接獲周負責的企業主客戶反映，指帳戶有約1000萬元不翼而飛，進而查出周負責的另2名大戶，資金也有異常進出，發現均非本人提領，隨即發出「重大偶發事件」，並立即通報金管會這起史上最高額的銀行理專監守自盜案。

檢察官認為，周勵宏A走客戶2.83億餘元，犯後不思悔改，沒有設法賠償客戶及銀行損失，還積極規畫脫產、逃亡海外，更飾詞狡辯，犯後態度不佳，請求法院判處10年以上徒刑。

(中時 )