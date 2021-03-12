丹麥、挪威及冰島宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，因為有部分新冠肺炎患者接種後出現血栓，引發疑慮。對此，衛福部長陳時中今日（12）回應，歐盟正式表示，目前沒有直接證據，呼籲持續施打疫苗。不過，根據最新消息，泰國總理帕拉育今日也宣布，泰國將暫停施打AZ疫苗。

針對國際奧委會表示，將提供選手陸製疫苗，台灣選手是否會使用受關注，陳時中表示，已經安排選手使用第一劑疫苗。媒體追問，奧運都使用陸製疫苗，台灣仍不使用嗎？陳時中認為，只要有更多科學證據、安全性跟有效性，我方當然不排除使用。

國外施打AZ疫苗狀況頻頻，引發施打疑慮，民調顯示，若首長帶頭施打，有助提高民眾施打意願，是否願意率先施打疫苗，陳時中說，我國疫苗不多，醫護防疫人員優先外，像是之後體運運動選手出國比賽，有施打必要，用在刀口上比較重要，若有必要首長先打，也不排除可能性。

台灣已經取得11.7萬劑的AZ疫苗，外界關注AZ疫苗的進度，陳時中說，食藥署向他報告，無菌試驗約17日完成。

關於多國推行疫苗護照，我國的國產疫苗卻無第三期規劃即可授予緊急授權使用（EUA），陳時中表示，這有很多國際認證的規格跟要件，會盡量配合，大部分的EUA也都是在沒有完成第三期的時候就發給，所以才叫EUA。

(中時新聞網)