1.世界(5347)：1月獲利年增79％，法人看好Q1稅後淨利可望創高，盤初股價漲近4%，躍過5日線。

2.台積電(2330)：昨夜ADR大漲5.93%，帶動早盤股價漲至618元。

3.麗清(3346)：2月營收創同期高、年增166.3％，短均上揚，盤初挾量一度漲近4%。

4.智冠(5478)：新手遊攻陸奏捷，外資連兩日買超，盤初股價衝上104.5元，飛過季線。

5.國巨(2327)：去年獲利增近87%創次高，每股賺27.58元，早盤續漲近2%。

6.台塑化(6505)：國際油價續漲，惟去年獲利、股利創近八年新低，股價位高修正，下跌近2%，失守5日線。

7.群聯(8299)：去年EPS達44.14元創新高，擬配息23元，今年營運樂觀，晨盤上攻逾4%。

8.華通(2313)：去年每股賺3.91元，續看旺後疫情商機，早盤走揚逾2%。

9.毅嘉(2402)：車載題材助陣，外資連4日買超，人氣帶動，股價強漲逾4%。

10.達邁(3645)：去年每股盈餘2.76元，擬配息1.5元，晨盤力漲逾6%，衝上60元關卡、3個月高價。

11.欣普羅(6560)：若元件能穩定供應，今年業績可望遠優於去年，早盤衝漲逾7%。

12.鼎元(2426)：漲價題材，股價上揚逾3.5%。

13.明基材(8215)：三箭齊發成長動能強，晨盤續漲近3%，拚穩月線。

14.友勁(6142)：2月營收強勁，外資終止連3日賣超，早盤續大漲，跳空鎖12.1元漲停。

15.陽明(2609)：不畏外資再度轉賣超，自營商、投信續挺，股價震盪中帆揚漲逾3%。

16.敦泰(3545)：Q1營收淡季不看淡，晨盤持續漲聲隆隆，強漲7%再登波段新高價。

17.致振(3466)：營收績優，不懼外資轉賣超，早盤再拉漲停，鎖14.1元創短波高點。

18.群聯(8299)：去年EPS44元、配息23元，早盤續漲逾2%。

19.岱宇(1598)：健身商機大，早盤漲5.5%，收復季線。

20.千附(8383)：水情告急，水資源概念抬頭，早盤漲逾2%。

21.精星(8183)：2月、前2月營收年增翻倍，早盤放量漲近7%。

22.拓凱(4536)：去年EPS7.48元、配息5元，早盤勁揚5.9%。

23.緯軟(4953)：去年三率三升，EPS7.06元創高，早盤漲逾5%，重返百元。

24.高林股(1531)：陸紡織業回溫，今年營運看俏，早盤寫波段新高。

25.中興電(1513)：三大法人昨擴大買超，早盤續漲逾3%。

26.美隆電(2477)：獲小米音箱高階機種訂單，早盤攻漲停。

(時報資訊)