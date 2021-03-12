緯穎(6669)2月營收為116億元，出現月增和年增都呈負成長，外資法人指出，造成營收下滑主要是新台幣升值和德州大風雪影響，預計遞延出貨的產品將在3月補上。今年全年營收將首次突破2000億元，達2157億元，年增15%，法人給「加碼」評等，目標價960元。

法人預估，緯穎今年首季營收仍可達到420億元，年增約2成，這也意味著3月矽格營收月增要達55%。緯穎日前公布發放32元現金股利，意味有3.66%元的現金股利（以今盤中873元計）。

緯穎同時也宣布，規畫對馬來西亞子公司注資1500萬美元，這項舉動也透露該公司在東南亞的產能擴建。緯穎營收在2015年突破100億元之後，業績每一年用2~3倍的速度翻滾，到2018年營收來到1810億元，年增111%，2019年小幅下滑至1636億元，2020年則再上升到1869億元。法人估今年全年營收將突破2000億元大關。

在5G與自駕車等新興技術和應用爆發下，也大幅刺激資料中心、邊緣運算需求，緯穎客戶包括Facebook、Microsoft、Amazon等。緯穎去年度合併營收年增14.3%，毛利率與營益率同樣雙率雙升、達8.2%及6%，全年稅後淨利亦創高、達86.1億元，EPS來到49.25元新高。

(時報資訊)