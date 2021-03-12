安馳(3528)2020年營收新台幣49.73億元，稅後淨利為2.09億元，每股稅後盈餘(EPS)3.18元，均創下歷史新高表現，且較2019年分別成長20.75%、14.92%及14.8%，主要在於半導體大廠加速先進製程技術的演進，推升公司高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量明顯成長，以及新冠疫情帶動雲端邊緣運算及5G高速傳輸等相關整合方案需求大幅增加。

安馳表示，2020年營收獲利均創歷年新高，主要在於半導體製程加速推進至7奈米及5奈米製程，帶動公司高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量較2019年大幅成長近4成，加上新冠肺炎疫情帶動全球在家工作風潮快速興起，2020年公司雲端運算、高速傳輸及邊緣整合相關整合方案出貨量明顯增加，除了歐美超大規模資料中心客戶訂單量持續成長外，5G網通、國防航太及工業電腦的客戶出貨量亦明顯提升。

安馳表示，2020年雲端邊緣運算、人工智慧物聯網(AIoT)及5G高速傳輸等高階整合方案出貨量較2019年成長2成以上，公司2020年下半年Xilinx及ADI兩大產品線並推出高階新產品，其中在Xilinx代理產品線方面，去年下半年推出Xilinx新款UltraScale+雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，支援PCIe 4.0介面，搶攻工業電腦及大數據分析伺服器市場；在ADI產品線方面，去年下半年推出工業物聯網、震動監控系統、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機。

在新代理產品線Qorvo方面，安馳為客戶提供無線射頻(RF)與前端(FE)的整合模組，去年下半年開始切入5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場，今年Qorvo產品線將聚焦在Wi-Fi 6/6E及5G(Sub 6GHz)的RF相關元件開發設計及推廣。Qorvo掌握了所有RF核心技術-從無線基礎設施到移動設備，再到更加基礎的氮化鎵及BAW濾波器技術，致力發展5G高速傳輸相關應用產品，公司未來將研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，進一步提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的佔有率。

安馳表示，2020年毛利率為11.01％，較2019年減少2.08個百分點，主要受美元匯率貶值影響，預估隨著美元匯率走穩，加上高毛利的整合方案產品出貨比重增加，公司整體毛利率可望逐步恢復正常水準。

安馳2月營收3.73億元，較去年同期增加8.16%，主要在於IC設計驗證平台及自動化測試機台出貨量隨半導體大廠資本支出增加而成長，工業物聯網及雲端邊緣運算整合方案隨後疫情遠距商機增加。董事會今日亦同步通過2020年度盈餘分配案，將配發2.9元現金股利，配發比率高達91.19%，以安馳昨日收盤參考價44元計算，現金殖利率達6.59%。

(時報資訊)