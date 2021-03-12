為了儲備更多今年東京奧運戰力，美國籃協12日宣布在原本的42人大名單當中增列15名球員，也讓這份大名單變成57人，新增的15名儲備國手包含鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森，以及剛從活塞跳槽籃網的布雷克葛瑞芬、公牛明星後衛拉文等人。

美國男籃奧運大名單新增成員包含錫安威廉森，布雷克葛瑞芬、拉文、騎士中鋒賈瑞特艾倫、火箭後衛艾瑞克戈登、活塞前鋒葛蘭特、公鹿後衛哈勒戴、籃網中鋒狄安卓喬丹、尼克前鋒蘭道爾、熱火前鋒鄧肯羅賓生、尼克中鋒米契爾羅賓生、暴龍後衛范維利特、火箭後衛沃爾與中鋒伍德、老鷹後衛崔楊。

只是今年東京奧運與NBA本季結束時間將很接近，加上新冠疫情影響球星出國比賽意願，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞補充報導，在57人名單當中的塞爾提克後衛史馬特，將因傷痛隱憂與今年賽季縮短影響，拒絕美國男籃的邀約。

就連「小皇帝」詹姆斯也沒那麼確定參加東京奧運了，儘管他強調入選美國男籃大名單是種榮耀，仍強調自己並未那麼確定參加東奧，「很顯然地，湖人在今年季後賽打到哪裡，將會影響到我是否參加奧運，還要考慮我的家人在球季結束後的想法，所以參加奧運與否充滿變數。」

(中時 )