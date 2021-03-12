3D列印牙材技術，在國外已有臨床報告，但台灣因為沒有材料通過醫材申請，以至於相關臨床應用遲遲無法進行，病患自然也沒有辦法享受新科技帶來的便利。為此，國立陽明交通大學牙醫系研發的AA temp 3D列印臨時假牙樹脂和BB base 3D列印全口假牙基底樹脂，日前分別通過美國食品藥物管理署以及台灣食品藥物管理署核可，成為全世界唯二獲得台美官方核准上市的二類3D列印牙材，也正式宣告台灣牙科治療進入數位牙醫時代。

3D列印全口假牙。（圖／陽明交大提供）

過去製造一副全口假牙得經過成型、修整等步驟，來來回回往往耗時慎久。但是現今數位牙科技術突飛猛進，牙醫師或牙技師已經可以使用電腦設計假牙外觀，並利用3D列印機列印臨時假牙與全口假牙，就能大幅簡化治療流程，讓病患更快獲得假牙來恢復咀嚼功能。

3D列印樹酯起於牙醫系特聘教授李士元(中)的研究案。圖為研究團隊。(圖/陽明交大提供)

但是台灣發展數位牙醫卻速度緩慢，因為過去苦無合法醫材，以至於3D列印假牙這項技術，無法實際應用於臨床。因此這項由陽明交大牙醫系特聘教授暨台北榮總口腔醫學部主治醫師李士元、林元敏教授、團隊成員蘇俊鳴、陳翾與趙炯堯耗費五年研發的AA Temp臨時假牙樹脂與BB Base 3D列印全口假牙基底樹脂，對台灣數位牙科進展格外有意義。

負責材料開發的林元敏教授表示，團隊研發的樹脂，具有高度生物相容性，適合大部分的3D列印機種，列印出來的假牙強度高、硬度高，不容易收縮。目前新材料技術已由食品藥物管理署審核通過，委由台灣GMP藥廠量產。

林元敏也強調，臨床醫師能合法使用3D列印假牙，除了病患能大幅受惠之外，更勢必改變台灣的牙醫生態，在可預見的未來3D列印技術將能更普及進入臨床牙科的治療流程與大學部的牙科教育中，台灣相關的數位牙科產業也得以發展。

(中時新聞網)