台股加權指數12日開在16,241.55點，上漲61.99點，晶圓雙雄台積電（2330）及聯電（2303）連袂開漲，帶動電子股買盤湧現，指數持續向上拉升，漲幅擴大逾百點。

隨著通膨疑慮趨緩，再加上首次申請失業救濟金人數減幅高於預期、總統拜登簽署1.9兆美元財政刺激方案，強化經濟復甦期望，使美股道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙創下歷史收盤新高，那斯達克指數、費城半導體指數也重返季線（即60日移動平均線）。

道瓊工業平均指數3月11日上漲0.58％（188.57點）、收32,485.59點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲2.52％（329.84點）、收13,398.67點。費城半導體指數大漲4.09％（117.81點）、收2,997.13點。

統一投顧指出，台股在科技股反彈，傳產、金融類股續強，加上外資買超，推升10日加權指數重返萬六關卡之上。

統一投顧指出，考量拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上下周FOMC將釋出持續寬鬆言論，美債殖利率可望拉回，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素緩和，有利金融市場回穩。

預期短期台股將在月線上下震盪，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，採取低接擇優布局策略，如金融、塑化、工具機、面板、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。

(工商 )