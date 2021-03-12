美國總統拜登今天譴責自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來美國各地針對亞裔的仇恨犯罪，稱這種行為「不是美國人作風」，要求收手。

法新社報導，拜登今天在他上任後首次電視黃金時段演講裡詳述防疫進展，也再次譴責針對亞裔的仇恨犯罪，直言「我們實在太常對自家人惡意相向了」。

拜登稱亞裔美國人遭攻擊、騷擾、歸責與淪為代罪羔羊等是仇恨犯罪，「這是錯的、這不是美國人的作風，必須停止這麼做」。

(中央社)