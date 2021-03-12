這不是美國作風 拜登痛批仇恨亞裔犯罪 10:572021/03/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 這不是美國作風 拜登痛批仇恨亞裔犯罪。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天譴責自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來美國各地針對亞裔的仇恨犯罪，稱這種行為「不是美國人作風」，要求收手。 法新社報導，拜登今天在他上任後首次電視黃金時段演講裡詳述防疫進展，也再次譴責針對亞裔的仇恨犯罪，直言「我們實在太常對自家人惡意相向了」。 拜登稱亞裔美國人遭攻擊、騷擾、歸責與淪為代罪羔羊等是仇恨犯罪，「這是錯的、這不是美國人的作風，必須停止這麼做」。 美中2＋2會談 處理對抗競爭合作 歐盟批准嬌生疫苗 恐與美國競爭交貨劑量 (中央社) #仇恨 #犯罪 #拜登 #美國 #國人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學者觀點－紓困和經濟刺激計劃 帶來不小的副作用 04:102021/03/12 專題周報 中美避免熱戰 緩和對抗仍艱難 04:102021/03/12 時論廣場 美中高層將會晤 陸學者：華府現階段不會示軟 14:102021/03/12 國際 拜登簽紓困法案鼓舞 美股道瓊與標普雙創新高 05:582021/03/12 國際 黃金時段 拜登秀政績 今早演說 04:102021/03/12 國際大事 拜登凶狠勝川普 打擊華為5G再亮大殺招 09:462021/03/12 財經 美聯手日、印、澳制陸 專家沒信心 12:252021/03/12 國際 《國際產業》換LG尬SK 美國韓戰再開打 10:522021/03/12 財經 拜登狂喊解封 股市風向變了！專家挖下一波賺錢股 15:072021/03/12 財經 工商社論》兩岸有溝通有交流才能降低緊張態勢 04:102021/03/12 財經要聞 《國際政治》全球第一位首腦 日菅義偉4月將與美拜登面對面 11:432021/03/12 財經 國際熱門新聞 威廉首破沉默怒嗆梅根哈利 女王和查爾斯力挺 - 國際 影》女王真的好 暖心待梅根第一手畫面曝光 - 國際 美聯手日、印、澳制陸 專家沒信心 - 政治圈 影》反擊梅根爆炸宣言？凱特首現身 一席話藏玄機 - 國際 泰國跟進暫停接種AZ疫苗 總理施打也緊急喊卡 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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