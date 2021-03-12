效力天使隊的大谷翔平今日以打者身分出賽，面對巨人擔任第三棒、指定打擊，敲出雙安，這也是他連續第5場有安打，打擊率已突破5成，手感相當火燙，加上隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、佛勒（Dexter Fowler）開轟，天使最終以5比4拿下勝利。

大谷翔平在春訓有5場擔任打者，目前場場都敲安，此戰對上巨人主力先發投手奎托（Johnny Cueto），首局隊友卓奧特就敲2分炮，助天使先馳得點，這也是卓奧特的春訓首轟，下一棒大谷翔平也敲安，他想趁著普侯斯（Albert Pujols）的二壘打跑回本壘，但可惜遭到阻殺出局。

3下大谷的第2打席再度敲安，是一支游擊方向安打，第3打席大谷翔平敲出中外野方向飛球，可惜遭到接殺，之後他便退場休息，總計3打數2安打，打擊率高達5成38，長打率0.769，OPS是驚人的1.303

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大谷接下來在台灣時間周日要再度先發，面對的是白襪隊，教練團預計讓他丟3-4局，延長投球局數。

(中時 )