美國總統拜登周四在簽署了1.9兆美元新冠紓困方案後，在當地時間晚上8點的黃金時段（台北時間周五早上9點）發表電視演說，告訴美國人他將採取積極的行動，以加快新冠肺炎疫苗接種，並讓美國在7月4日之前能更接近於回歸正常狀態。

拜登周四在白宮橢圓形辦公室，簽署了這項旨在提供美國人更多援助並提振經濟的措施。副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在其身側，共同見證這位民主黨總統執政約50天以來的一項重大政治勝利。

隨後拜登在其上任以來的第一次黃金時段演說中，說明了這項新通過的法案，並紀念一年前美國為了防疫而實施封鎖措施。

拜登在演說中宣布，他將指示各州在5月1日之前，讓所有18歲以上的成人都有資格接種新冠肺炎疫苗。此外，他表示美國人應該有希望能在七月四日小聚在一起慶祝。

拜登在紀念美國因疫情鎖國一周年之際作出這些宣告，他為這場大流行病帶來的災難表達悲痛，同時告訴美國人如果不因目前的進展而自滿，很快就能迎來更好的日子。

拜登表示：「如果我們全都盡自己的本分，這個國家很快將完成疫苗接種，我們的經濟將得以改善，我們的孩子將重返學校，我們將再次證明這個國家無所不能」。

拜登的這場演說持續約25分鐘。

自爆發新冠肺炎疫情以來，美國累計已有約53萬人因此病歿，是全世界疫情最慘重的國家，而為了防止疫病擴散而實施的封鎖與限制措施，迄今仍令數百萬美國人失去工作。

稍早前白宮表示，美國新一輪新冠紓困法案中的振興支票最早將於本周末入帳。拜登在簽署法案前表示：「這項歷史性的法案是為了重建美國的支柱，並為美國的人們，那些領薪的人們與中產階級，那些建設這個國家的人們，提供一個奮鬥的機會。」

(時報資訊)