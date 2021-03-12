航運景氣不看淡，又傳出美西塞港問題持續惡化，北美線運價還會再漲25％，長榮(2603)、陽明(2609)2月營收持續繳出創高成績，陽明今天盤中量能大增，開盤一小時突破15萬張，成交量暫居台股盤中之冠，漲幅逾5％，股價逼近30元；長榮也達到11萬張，成交量居次，漲幅2％。

長榮2月營收296.29億元，年增125％；陽明2月營收208.29億元，年增120％，貨櫃雙雄雙雙創下歷史新高。主要航運公司依據截航時間點認列營收，1月底出發的船舶陸續2月認列，帶動營收續強。由於3月運價居高不下，營收再衝高機率大。

今日又傳出美西塞港問題未解，馬士基與地中海航運所組的2M聯盟取消兩條美西航線，而加拿大的蒙特利爾港本月23日起碼頭工人將罷工，使得北美線運價恐怕持續調漲。

亞系外資報告也給予長榮買進評等，調高今年獲利，每股盈餘由原先預估的5.58元成長到7.24元，目標價上看52元。

(時報資訊)