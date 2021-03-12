2021年台北時裝週即將邁入第四年，首度以一年兩季發表的頻率銜接國際節奏。上半年「2021年台北時裝週AW21」自3月10日至3月15日在松山文創園區及會外場地舉辦。今年文化部與經濟部再度攜手，於松山文創園區2號倉庫規劃辦理「服飾品國際買主採購洽談會」，以直播方式進行線上媒合商洽。

昨(11)日在官方主場松山文創園區舉辦「永續時尚開展秀」，由文化部部長李永得、文化部次長李連權、經濟部國際貿易局局長江文若、教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟、台北市政府文化局副局長陳譽馨、紡拓會董事長王文淵、名譽董事長徐旭東等攜手一同為「2021台北時裝週AW21」揭開序幕。昨(11)日開幕大秀，媒合台灣實力頂尖的機能布廠與優秀設計師共同協作，使用友善環境的永續性材料做為設計基底，更是亞洲首度以永續為主軸的時裝系列大秀。

文化部長李永得指出，「2021台北時裝週AW21」將是全球第一場開放大量賓客觀賞時裝週，這些都歸因於所有品牌及整體社會的安定。

「永續時尚開展秀」作為開幕大秀，將與6位頂尖設計師合作，串聯在地優異紡織大廠，以永續視角詮釋服裝的多樣貌，以及未來可持續發展的目標。此外，為協力推動我國時尚產業發展，提升時尚品牌國際能見度、鏈結亞洲時尚採購季節，文化部與經濟部再度攜手，於松山文創園區2號倉庫規劃辦理「服飾品國際買主採購洽談會」，以直播方式進行線上媒合商洽，搭配專業模特兒協助品牌業者發表最新設計，並安排多國語言(英、法、日、中)專人協助國際VIP買家，如：法國知名選品店Merci、kiliwatch、CAPSULE STORE、Jogging、美國紐約知名時尚概念店3NY、日本知名時裝集團Baycrew's Group、PARCO、Desperado、United Arrows、香港Lane Crawford百貨國際採購、新加坡ISETAN百貨等多位國際買家視訊互動商洽，建立虛實整合國際行銷推廣模式，為品牌業者在疫情時代下與國際接軌，強化品牌實戰經驗，增進台灣服飾品業者與海外通路建立策略合作商機。

(時報資訊)