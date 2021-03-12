日前傳出中醫藥含重金屬，引發國人不安，消基會今天公布2020年抽檢中藥材重金屬，其中針對有無含重金屬達204件，其中2件汞超標，皆來自國內藥商藥局、蔘藥行等，消基會指出，慢性汞中毒的症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、便秘、疲倦及腎功能損傷等。

除了抽檢重金屬外，消基會也針37件檢測有無西藥成分，其中有4件「其他不明來源管道」如國術館、中國大陸、託人購買等來源遭檢出含西藥成份，遭檢出的西藥成份包括「匹洛西卡」、「咖啡因」、「凱妥普洛芬」、「二克氯吩鈉」、「乙醯氨酚」、「西布曲明」、「培尼皮質醇」等。

消費者報導雜誌發行人胡峰賓表示，此次檢驗中，僅有來自國內醫療院所的中藥中未檢出包括西藥、重金屬，而來自國內藥商藥局則檢出2件重金屬超標，其他或不明來源管道則有4件遭檢出西藥；前者恐違反藥事法屬「劣藥」、最高可處5000萬元罰鍰，後者也恐違反藥事法屬「偽藥」，最重可處7年以下有期徒刑。

消基會中醫藥委員會召集人施純全說，我國已禁止「珠砂」（含汞中藥材）使用已久，但如中國大陸、韓國等仍容許使用，因此如果從海外購買來恐怕會有汞超標問題，汞攝取過多會造成神經損傷、活動不靈活等；針對中西藥混用等，就台灣法規規定不得混用，但部分如中國大陸、日本等允許部分藥材混用，因此恐怕會與國內法規不符之處。

消基會呼籲，切勿服用來源不明的中藥，也不要推薦藥品人、切記勿聽信偏方，也不要隨意自行購買來路不明的中藥服用，要看合格的中醫師，才能永保健康。

(中時 )