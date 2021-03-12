Google地圖是全球下載量超過10億次的超級app，代表使用者群龐大。與一般網路地圖服務不同的是，Google Maps有大量使用者原創內容（User-generated content），包含針對特定地點的評論、照片分享等等。為了讓使用者能更輕鬆查看與分享在地推薦內容和資訊，Google 推出三項全新 Google 地圖功能！

Google地圖產品總經理 Kevin Reece指出，在過去的一年中，隨著我們世界發生的所有變化，現在大家在查詢周遭地點時更需仰賴可靠且最新的資訊，例如：附近的餐廳是否營業，或者本地雜貨店的營業時間是否有變。

為確保地圖能正確顯示實際資訊，Google 希望讓所有 Google 帳戶的使用者，都能輕鬆地為 Google 地圖上超過 2 億多個地點提供在地資訊。有了這些由社群主導的更新，各地使用者在規劃行程和目的地時就能做出更明智的決定。而使用者之所以能在 Google 地圖看見這些最新資訊，在地嚮導功不可沒。在地嚮導透過更新 Google 地圖來協助其他使用者，而且這個社群即將邁入新的里程碑：全球在地嚮導人數將達到 1 億 5 千萬人。

現在起Google將推出三項全新 Google 地圖功能，方便使用者輕鬆查看與分享在地推薦內容和資訊。

一、參與社群挑戰，一同提供評論和更新（此項功能目前僅在美國推出）

Google發現，使用者會在 Google 搜尋和地圖上張貼相片、撰寫評論或更新真實資訊（例如商店的最新營業時間），表達對在地商家的喜愛與支持。因此希望透過一項即將開始試驗的功能，推廣大家對在地社區的這份關心。

在接下來的一個月中，美國境內大多數的 Android 使用者將可參與 Google 地圖的第一個全國性挑戰，一起累積有幫助的評論、相片和更新。只要前往 Google 地圖的「貢獻」分頁參加「Local Love 挑戰」，為造訪過的在地商家（例如你最愛的麵包店或鄰近的五金行）新增評分、評論和確認資訊，表達對在地商家的支持。使用者所貢獻的每項內容都將納入計算，向達成更新 100,000 個商家的集體目標邁進一步。我們將會用「Local Love 挑戰」中得到的回饋，做為未來在更多國家推出更新的依據。

Google Maps推出3項在地嚮導新功能，其一是在美國地區推出社群挑戰活動。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

二、在地圖上發布近期相片，分享最新體驗

正所謂眼見為憑，相片是能更了解某個地方的好方法。但有些時候使用者可能會需要更多訊息，比方說在炎熱的天氣裡，你會想知道餐廳的戶外用餐區是否有遮蔽，或者周末時登山步道旁的停車場有多擁擠。而在其他時候，你可能只是想在 Google 地圖上分享有用的資訊，而不需要留下評分或評論。接下來的幾週內， Google 地圖將推出一種全新「近期相片」 — 讓使用者能透過近期相片輕鬆地尋找與分享體驗和亮點。Google 地圖的近期相片是一個地點搭配簡短文字說明的最新快照，不需要提供評論或評分。

當使用者在 Google 地圖上查看某個地點時，只要前往「最新動態」分頁，就能看到商家和其他使用者分享的最新相片。若要分享自己的最新相片，請輕觸「上傳近期相片」按鈕、選取相片、加入簡短說明並張貼訊息。張貼相片沒有張數限制，也可以至「最新動態」分頁查看其他人提供的近期相片。

近期相片能呈現特定地點最近的樣貌，讓使用者做為參考依據。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

三、在地圖上繪製新道路或遺漏的道路

現在起，你也可以參與地圖繪製了！Google推出了全新的電腦版沈浸式道路編輯工具，讓使用者更方便回報道路變更。當使用者在 maps.google.com 上發現有道路遺漏，只要按一下側邊的「選單」按鈕，前往「編輯地圖」部分，並選取「道路遺漏」即可。

先繪製線條，接著輕鬆命名道路並變更道路通行方向，然後重新校正或直接刪除不正確的道路，就能新增遺漏的道路。此外，如有特定道路封閉，使用者還可以向 Google 回報封閉日期、原因和方向等資訊。為確保相關建議和編輯資訊正確無誤，我們在發布之前都會先驗證使用者貢獻的道路更新內容。這項功能將於近幾個月內，在超過 80 個國家/地區推出，這些地方的使用者現在已可在 Google 地圖上回報道路最新情況。

Desktop Road Editor on Google Maps

【Google 地圖上越來越著茁壯的社群】

自從Google在六年前推出在地嚮導計畫，Google 地圖上的評論、相片及其他類型的使用者原創內容（User-generated content），有超過 70% 都是來自在地嚮導的貢獻。光是 2020 年，在地嚮導在 Google 地圖上就新增了超過 800 萬個地點，其中包括在地商家、服務機構，或是公園和廣場。即使是在如此動盪的一年，在地嚮導也沒有停下腳步，甚至貢獻更多心力，在地圖上更新超過 1,700 萬個地點的商家屬性 (例如餐廳是否提供外帶服務或是否開放內用)。

如果你曾在 Google 地圖上發現新地點或相關的實用資訊，很有可能是 Google 地圖在地嚮導的功勞。而全球在地嚮導人數將達到 1 億 5 千萬人，達到全新里程碑。

(科技)