教育改革、校園民主的最大諷刺！東華大學教授施正鋒表示，近日被學校情商釋出必俢的專業課程，與其他同仁輪流開課，讓他覺得很丟臉。他坦言，在外伸張正義、打抱不平，卻在學校被不講專業資歷搞分贓糟蹋。他痛批，學界非常齷齪，比黑社會還糟糕。

施正鋒在大學任教多年，今在個人臉書突然開砲，提到學界長久以來的亂象。他提到，二十多年前卸下系主任職務後，一天系上派一位年輕同仁知會他，說夜間部同學沒有機會上他的政治學，所以課程委員會決議調他去上課，在大學院校，夜間部通常留給兼任的老師，老師若無犯錯也未被學生抱怨，這樣的作法就是惡搞。

施正鋒後來應邀出任東華大學當院長，在聘足夠的原住民老師、同仁升等、系所整併、課程調整，完成使命後卸下行政職務，面對學分不夠的困擾，只好到通識課開國際關係，倒也如魚得水系，但問題接著來了。

上學期忽有年輕同事說要商量，看是否大家輪流開必修課。施正鋒回應道，開課要看專長、論研究，課拿掉則是教不好、學生反彈。對方又說，這是系上決議的原則，不然，他也可以去教發展研究。說到這裡，施正鋒怒了，「開什麼玩笑，那是研究所的課，而且又不是我的專長，忽然被要求去重新備課，那不僅是羞辱跟處罰，也是相當對不起學生。」

施正鋒說，他覺得自己很丟臉，一輩子在外面打拚，伸張正義、打抱不平，回到家卻被當作糟老頭在糟蹋。這就是所謂教育改革、及校園民主的最大諷刺，只算人頭、打群架，不講專業跟資歷搞分贓，更不用談學生受教的權利。他坦言，原本應該是只為公、不為私，然而，在這個節骨眼如果連他自己都不發聲，就沒有人會為他講話。

(中時新聞網)