逐筆交易時代微秒必爭，新光金控旗下元富證券升級推API （Application Programming Interface）2.0交易平台，擴建「即時報價API」，運用接收API即時報價，觸動條件策略並透過自行開發系統程式自動下單；API升級後，客戶程式交易量明顯成長、大增7倍。

元富證券總經理李明輝表示，元富API 2.0下單模組創造最佳交易環境及策略，因應不同投資人需求，客製功能並提供即時報價服務功能。

「API下單」為應用程式的「接口」，指投資人利用證券商提供的API應用程式介面，將事先擬定的買賣決策，直接下單至證券商電腦交易系統，下單速度因而大幅提升，透過自己開發的程式打造自動化下單機器人，貫徹投資紀律。

「元富API 2.0」使交易速度提升1倍以上，並具四大特色：一、使用者會Python程式語言即可操作。二、資料揭示完整：依交易所定向資料完整揭示，含即時報價、上下五檔價量、成交總買賣筆數及盤中高低價。三、內容多樣豐富化：包含大盤、證券、期貨、類股指數、歷史逐筆資料、盤後相關資訊等。四、支援多樣程式語言串接格式，下單與報價API皆支援C#、VB.net、python，下單另支援Linux C++，報價另支援VBA，適用多款程式語言。

(工商 )