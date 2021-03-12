日據時期的「太郎」穿越到現代的北科大，請讀者幫忙破關解謎，回到屬於他的年代！台北科技大學互動設計系推出AR展「互動不激動」，自3月11日至4月7日於北科大紅樓展出12組作品，結合校園景觀、建築、歷史，展現人機互動的AR創意遊戲。

北科大互動設計系系主任吳可久表示，北科大紅樓建於1926年，最早是圖書館的書庫，現在是校史館，同時是台北市市定古蹟，學生在這個歷史場域展示學習成果，有勇於創新、跨域學習，培養歷史眼光及國際視野之意。

實境解謎遊戲「紅樓尋跡」結合北科大歷史及校訓，學生梁靖怡、楊善宇、陳彥錡、吳枋澐、王雅萱、陳琦設定主角是日據時期人物「太郎」，穿越到現代也失去完整記憶，石獅子引領玩家踏訪校園，解開重重謎題，收集代表校園記憶碎片的歷屆校徽，最後打開校史室揭曉謎底，兼具互動娛樂及文史教育。

另一AR創意遊戲「綠化保衛戰」由學生盧孟偉、陳容毓、陳柏勳、陳怡文、蔡振賓、趙雅慧設計，展示北科大綠化成果。2020年北科大甫獲世界綠能大學高樓型第一名，知名的綠色大門、新生河道、生態池、生態小屋等綠化設施，都被設計各自的虛擬守護神，由校龜引領玩家闖關，例如撿拾河道垃圾回收、驅除藤蔓植物的害蟲、趣味問答遊戲等，寓教於樂。

另一款遊戲「北科Lion的逆襲」發想自北科大的吉祥物北科獅，由學生黃詩慧、賴鵬引、周駿曄、吳育嫺、蔡宜耘、林宇亨設計，帶領玩家走訪北科大裝置藝術如百年之樹、時光膠囊、石叢林、方圓之間等，透過手機鏡頭完成射擊、挖寶等關卡，美式漫畫風格搭配Q版角色，黑色幽默令人耳目一新。

(旺報 )