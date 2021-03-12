5歲的小偉，本身有皮膚過敏病史，常常流鼻水，某次感冒咳了3、4個禮拜，只要一停藥就開始咳嗽，晚上睡覺容易咳醒，吃飯有時甚至咳到吐。就醫後發現，小威呼吸有明顯喘氣鳴聲，但沒有肺炎，也沒有發燒，研判是氣喘發作。空汙是氣喘的誘發因子，今日西半部不少地區AQI指標西達到「紅色等級」，醫師提醒外出的時候應配戴外科口罩，若發現孩子出現感冒症狀，特別是久咳不癒時，應就醫鑑別診斷是否是氣喘。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，國內氣喘盛行率約為5-10％，其中20歲以下的兒童及青少年約為15％。臨床觀察顯示，主訴咳嗽的患者，每5人就有１人與呼吸道敏感、氣喘相關。父母有氣喘、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、食物過敏、家中有人抽菸者都是氣喘的高危險群。

蘇軏表示，氣喘是呼吸道受到過敏原刺激後產生一連串的發炎反應，常見的症狀包含了咳嗽、呼吸急促、呼吸喘鳴聲和胸悶。而過敏體質的兒童是氣喘高危險群，倘若出現呼吸急促、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲時，可能是急性氣喘發作，須盡快就醫。

夜咳與喘鳴是兒童氣喘常見的慢性症狀，有時會因誘發因子如塵蟎、黴菌、蟑螂、花粉等過敏原、空氣汙染物、氣候變化、環境刺激物如抽菸、家俱中的甲醛等，造成症狀加重。另外，呼吸道感染也是兒童常見的氣喘發作原因，氣喘兒童一旦感冒，比起健康兒童，咳嗽就會咳得比較久，因此當兒童出現反覆咳嗽，呼吸有喘鳴聲，就要小心氣喘的可能。

在氣喘的治療上，蘇軏表示，氣喘急性期會使用支氣管擴張劑，等急性期過，需要定期使用氣喘保養用藥，例如「吸入性類固醇」、口服白三烯素受體拮抗劑，降低呼吸道的發炎反應，預防再次急性發作。

預防氣喘，日常生活的保養也很重要，如適當運動，均衡飲食，可比照地中海飲食的方式，多攝取蔬菜、水果，以及原型食物，少吃紅肉。在戶外要留意空氣品質，避免接觸誘發因子，並注意日夜溫差問題，適時調整衣物及配戴口罩，減緩冷空氣刺激，注意頭頸部保暖。如有感冒症狀、久咳不癒就應就醫。嬰兒時期喝母乳，也可以預防氣喘發作。

蘇軏提醒，當出現感冒症狀，特別是久咳不癒時，應就醫鑑別診斷。兒童時期的氣喘，如果控制得當，成人時期多數會得到改善，甚至可以痊癒。相反的，如果放任不理讓氣喘反覆發作，患者肺部就會持續發炎，肺功能也跟著變差，甚至進展成為嚴重氣喘，不可輕忽。

(中時 )