民進黨立委王定宇被爆料頻繁進出民進黨發言人顏若芳位於大同區的小豪宅，兩人均稱是房東房客的關係外，至今仍未出面做進一步的回應，王定宇日前復出綠媒政論節目，節目主持人廖筱君更在社群平臺發聲力挺，稱「私領域不是我們的重點」，遭網友怒轟「裝孝維嗎？那報導福原愛就算公領域？」

王定宇近期被周刊拍到與同黨美女發言人顏若芳多次同居，王定宇和顏若芳雙方對此否認，但兩人仍未露面做出回應，王定宇更是僅在臉書更新動態，但談的是人權，11日晚間復出綠媒政論節目，但隻字未提到顏若芳，似乎想要冷處理緋聞議題。

綠媒政論節目主持人廖筱君也挺身力挺王浩宇，昨（11日）在IG發文表示會邀請王定宇來上該節目，更強調節目「一向關注公領域、大是大非，私領域不是我們的重點」。

廖筱君IG(圖片摘自廖筱君IG)

不過此話一出，網友怒轟根本是雙重標準，痛批「私領域不是重點(X) 綠色政客的負面消息不是重點(O)」、「笑死，當時新莊王小姐聊多久啊！又譙又酸又笑的很爽啊！垃圾」、「雙標不完耶！是不是私領域都你們在講」、「福原愛都講幾天了，你現在才跟我說名人私領域不是重點」、「那別人的私領域為何一直是你們的重點呢」、「高道德要求別人，換成自己人就是私領域不是重點」、「新莊王小姐？薇閣昇？你們不都窮追猛打？民進黨人的臉皮厚度真的是令人嘆為觀止，做錯事還可以理直氣壯的反嗆。不錯，這很民進黨」！

(中時新聞網)