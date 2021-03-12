國民黨於國父紀念館向國父銅像致敬畫面(記者季節攝)

前總統馬英九11日在臉書發文指出，日本雖於十年前發生福島核災，但十年來藉「以核養綠」提高再生能源占比，達成「核綠並存」目標，呼籲政府應學習日方做法，今天他再度喊話，希望政府的能源政策不要再走錯誤的路。

今日為故國民黨總理孫中山先生逝世九十六周年紀念，國民黨主席江啟臣率國民黨黨務主管至國父紀念館總理銅像前獻花致敬，馬英九也出席活動致敬，被媒體詢及昨日臉書發文主張時，馬英九表示，我國的能源政策可參考日本的經驗。日本一方面要恢復核能到原本的水準，大約佔能源配比22％，但也發展再生能源。

馬英九提醒，台灣和日本條件相近，都屬於獨立發電系統(因為屬於海島)，無法向其他國家採購電力，因此現階段廢核是相當危險的事情。而最近備受矚目的藻礁問題也屬於能源問題，政府應好好檢討，不要再走錯誤的路。

而對於行政院在能源議題上提出「增氣、減媒、展綠、非核」八字箴言，江啟臣痛批，民進黨政府一向都是口號式治國，台灣需要的是非常務實的能源政策，若仍用口號式、神主牌的方式來處理，恐怕沒辦法解決燃眉之急。

江啟臣強調，能源攸關人民生活、產業發展與國家未來，民進黨政府不應該只是拿口號來呼嚨，例如藻礁公投就是代表民眾對於政府的政策是不能接受的。此時此刻蔡政府應拿出務實的方法來解決能源問題，提出可行的能源政策；尤其是綠能部分，蔡政府花了五年時間大力推廣綠能，但沒有看到任何成績，才會導致藻礁、中火等問題迄今仍然爭議未決，找不到可行的解決方案。

媒體進一步詢問國民黨是否支持以核養綠的能源政策？江啟臣表示，國民黨在公投政策上尊重人民的選擇，當前除了全力推動國民黨領銜的兩項公投案外，其他公投案必須尊重人民以及提出團體的決定與選擇。他強調「公投就是要尊重人民的意志」。

(中時 )