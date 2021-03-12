受到環境風場為偏東風影響，西半部風速弱且逆溫高度在300公尺以下，水平及垂直擴散條件不佳，汙染物易累積，依10時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署指出，依監測資料及氣象局上午10時氣象資料顯示，12日清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積；高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署指出，未來一週，今天中午前環境風場為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，有利污染物累積，午後東北季風增強，明天至14日東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件轉好，下風處中南部地區仍須留意污染物累積；15日至17日東北季風減弱，西半部擴散條件再轉差，須留意汙染物累積情形。

環保署表示，據空品預報，昨日起各地方政府已紛紛啟動應變作為，總計共執行稽查119家工廠、道路洗掃達1472公里、路邊攔檢4888輛，其他還有露天燃燒、營建工地、餐飲業及河川裸露地巡查等，並且執行多項宣導防護措施。此外，也要求台電公司協和、台中、麥寮及興達等燃煤電廠降載電量達1.7億度，總計硫氧化物減量40.2公噸，氮氧化物減量40.3公噸，懸浮微粒減量1.6公噸，減少排放量約等於新北市（160萬戶）4個月使用燃煤電廠造成空污排放量。

(中時 )