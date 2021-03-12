演藝人員外表看起來光鮮亮麗，但背後辛酸卻是不為人知，像是忙著尬戲時，通常忙到連小睡片刻的時間都沒有，近來，港星黎耀祥就爆料過去與影帝梁朝偉拍戲時，對方躺在長凳上補眠卻口吐白沫，讓在場所有人都嚇壞了，還好只是虛驚一場。

黎耀祥近來在節目《雙祥見》上爆料，他回憶過去與梁朝偉合作拍攝古裝劇《俠客行》時，兩人在戲中飾演攣生兄弟，由於是主角戲份相當多，通常都是沒日沒夜尬戲，幾乎找不到時間可以休息，加上當時拍片現場沒有休息室，只能克難躺在長凳上稍做補眠，沒想到有次工作人員去叫醒正在補眠的梁朝偉，卻發現他不僅毫無反應還口吐白沫，讓在場所有人都嚇壞了，後來才知道是梁朝偉太累睡太熟，至於「口吐白沫」只是睡到口水流出來而已，才讓所有人都鬆了一口氣。

黎耀祥在節目上爆料過去拍戲的辛酸史。（圖／微博）

此外，黎耀祥也自爆過往拍戲的辛酸史，他曾在同一時間接下《恐怖雞》、《愛你愛到殺死你》及《殺手再培訓》的電影拍攝，當時只要一個劇組收工，就會立刻被另一個劇組載往其他拍攝地點，四處尬戲的情況下，創下4天沒有闔眼睡覺的最高紀錄，不禁自嘲那段時間根本就是「魂魄不齊」。

黎耀祥出道至今36年，拍攝過百部電視劇及近百部電影，曾憑著在《大太監》飾演的李蓮英一角，勇奪「萬千星輝頒獎典禮2012」最佳男主角獎，也讓他的演藝事業攀向巔峰。

(中時新聞網)