賣腎也賠不起! 飯店前"刷一排牛" 員工快溜│中視新聞 20210311

一位網友日前在煙波大飯店台南館直擊「跑車」車聚，19台要價千萬的豪車一字排開，藍寶堅尼、麥拉倫排排站，吸引眾多路過民眾圍觀，場面超級震撼，原po更直呼，「要是不小心擦撞，我的內臟都不夠賠啊！」

一名女網友11日在臉書社團《爆廢1公社》發文，內文透露，她前往停車場的途中，發現沿途的廣場停放了一整排的跑車，她最後更決定繞道離去，以防不慎發生擦撞，恐怕是連賣內臟都賠不出。

原來，事發地點位於煙波大飯店台南館，仔細檢視照片，發現在飯店廣場前交錯停滿了知名的義大利跑車藍寶堅尼，以及英國車麥拉倫，前者俗稱「大牛」，後者則有「小牛」的封號，顏色有黃有綠，外型拉風，據悉，圖片中的跑車每台均1000萬至3000萬不等，隨便一台都相當於一棟房地產，要價不斐。

記者實際訪問現場民眾，不少車迷用看的就覺得好過癮，一位男民眾分享，「喔！我一開始很驚訝吼，我覺得還是要稍微遠離他們一下，但還是會遠遠的一直關注他們。」；另外一名男子則語氣興奮的說，「喔我真的很興奮！第一次看到那麼多跑車很開心，也很新奇。」

超跑專業玩家沈昌文則指出，依照片中的19台豪車來看，初步估計累積市價將落在3億至4億區間，總額相當可觀。

(中時新聞網)