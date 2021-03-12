辛耘(3583)去年整體毛利率站上4成，本業獲利逆增，EPS 3.8元，擬配息1.85元；第一季業績淡季不淡，今年旗下三大產品線展望皆看正向，業績可望逐季成長，今年營收可望較去年成長一成以上，獲利表現可望優於營收增幅。

辛耘去年第一季受大陸疫情影響，但第二季起逐步回溫；2020年營收32.54億元，年減約12%；因部分代理設備毛利率佳，整體毛利率提升逾5個百分點，達40.67%；營業利益4.64億元，逆增近2成；業外因人民幣匯損5000萬元以及大陸黃石廠初步投資損失2000萬元，使得整體獲利年減5.34%，達3.05億元，每股淨利3.8元，稀釋每股盈餘3.77元，擬配息1.85元，以今早股價65.1元計，殖息率約2.84%。

辛耘2021年2月營收2.48億元，年增47.92%，前2月營收5.97億元，年增48.15%；加上去年基期低，第一季營運可望明顯優於去年同期；隨著半導體設備與再生晶圓等三大業務展望樂觀，今年營收可望逐季向上，全年營收預估可年增兩位數，毛利率力拚持續站穩4成，整體獲利可望優於營收增幅。

辛耘為設備與再生晶圓供應商，主要營運業務分成製造業務及代理設備，兩大業務占營收比重分別為約55-60%、45-55%，其中，製造業務包含6、8、12吋濕製程設備與再生晶圓，代理設備則有半導體前段與面板、LED量測設備等。從銷售區域來看，目前台灣及中國大陸營收為主，台灣營收占比逾半，中國占營收比重約3~4成，其餘為國際市場。

半導體大廠持續往先進製程邁進，將挹注辛耘旗下設備代理業務業績，自製設備可受惠於先進封裝需求，加上再生晶圓業務穩定成長，今年旗下三大產品線展望皆看正向，業績將重回成長軌道。

受惠於晶圓廠擴建的需求，公司再生晶圓產能在2021及2022年皆有小幅擴產計畫，預計各年增2萬片。此外，辛耘去年投資中國再生晶圓廠，該廠預計5月進入認證階段，第三季就可小量生產，初期月產能將達到10萬片，預計2023年擴增到20萬片，最大產能規劃為40萬片。預計該廠明年中10萬片產量開出，明年就可以獲利。

(時報資訊)