美國總統拜登提前簽署高達1.9兆美元的紓困法案，美股四大指數收紅，道瓊、標普500指數寫下新高，日韓股市同步走揚，台股今開高61.99點、報在16241.55點，指數隨即陷入震盪，漲幅略微收斂，今盤面科技股回神，資金潮回流，預估全天成交量落在3500億元。

今盤面資金重新回流電子股，台積電ADR大漲5.9%，今股價開盤達615元、上漲6元，市值攀高至15.94兆元，聯發科(2454)首季不淡，營收將首度挑戰千億元大關，今挑戰漲幅逾1.5%，重新站回900元大關，最高達915元，大立光(3008)開高走低，早盤後壓回修正，跌幅約0.8%上下，跌破3500元，鴻海(2317)開高走高，漲幅達1.7%，聯電(2303)持穩上漲逾1.5%。

今日盤中聚焦業績展望題材股，IC設計股中高價股群聯(8299)去年受惠業外進補，每股大賺44元、擬配息23元，今一度上揚2%，敦泰(3545)首季力拚淡季不淡、2月營收雙增，今一度攻上漲停；被動元件股國巨(2327)每股盈餘27.58元，目前客戶端需求強勁，國巨已逐步提升大中華廠區的產能利用率，審慎樂觀看待業績展望，今上漲約1.2%；車用軟板毅嘉(2402)受惠車載題材，獲得外資連4日買超，盤中股價大漲3%以上。

考量拜登將簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上下周FOMC將釋出持續寬鬆言論，美債殖利率可望拉回，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素緩和，有利金融市場回穩，預期短期台股將在月線上下震盪，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，採取低接擇優布局策略。

兆豐投顧認為，台股昨以以長紅站回月線及萬六關卡，惟上檔2月26日空方缺口仍具壓力，美國十年債殖利率雖回落，但向上趨勢未變，台股短線再彈須留意震盪，現階段FED寬鬆政策未變，全球經濟可望隨疫情趨緩而復甦，均有利於台股波段維持向上趨勢。

(時報資訊)