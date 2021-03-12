講談社與智崴(5263)「i-Ride飛行劇院」合作推出《進擊的巨人》三部曲，預購票房已飆破350萬元，台北票房（含加場場次）近8成已完售，還未上映即被眾多粉絲要求加場，開出亮眼票房。i-Ride飛行劇院今日舉辦記者會，為明天全球獨家上映《進擊的巨人》三部曲暖身，預計播放到今年4月11日。

風靡日本的人氣漫畫《進擊的巨人》將在今年4月迎接最終話，講談社於日本發行巨人用超大單行本，新台幣4萬元的售價甫開賣就完售。在台灣，則有與智崴合作的「i-Ride飛行劇院」推出《進擊的巨人》三部曲。

智崴集團董事長歐陽志宏表示，作者諫山創曾在私人行程中造訪台灣的智崴高雄總公司，對全球專利的六軸模擬飛行座椅搭配五感特效（聲、光、水霧、氣味、風）表達高度讚賞。台灣觀眾皆可透過飛行劇院互動式的情節設計，彷彿親身參與漫畫中的三大知名戰役，包括名場面「奪還之戰」、「崩落之塔」，還有最令動漫迷熱血沸騰的「獸之巨人戰」。歐陽志宏也表示，已經規畫下一階段的三部曲。

隨著肺炎疫情逐步放緩及疫苗施打，部份國家為了復甦旅遊業，已著手研擬逐步解除或放寬旅遊禁令，意味今年下半年出國旅遊機會大增。智崴飛行劇院銷售全球各大樂園及大型商場，躋身樂園概念股的智崴上周五開始轉強，短線漲幅一度達到近2成，目前智崴手上接單全滿，有機會隨樂園開放加快認列收入。

(時報資訊)