國民黨主席江啟臣（前排右二）12日率黨務主管與前總統馬英九（前排中）等人到台北國父紀念館出席國父孫中山逝世96週年紀念活動。（張鎧乙攝）

國民黨主席江啟臣（前排右）12日率黨務主管與前總統馬英九（前排中）、前副總統吳敦義（前排左）等人到台北國父紀念館出席國父孫中山逝世96週年紀念活動。（張鎧乙攝）

今日為故國民黨總理孫中山先生逝世九十六周年紀念，江啟臣率國民黨黨務主管至國父紀念館總理銅像前獻花致敬時，前正副總統馬英九、吳敦義也一起出席活動，馬英九被問及江啟臣就任黨主席一年以來的對黨內的改革有無成功時給予肯定，表示「在邁向成功的路當中」。

江啟臣隨後也說，國民黨的改革是大家的事情，因為黨是大家的，他身為黨主席當然責任更大，從去年就任迄今，最重要是讓黨能夠在谷底的時候挺住，設法調整、調養，現在要設法壯大國民黨。他相信支持國民黨的朋友與同志都很關心黨，希望大家一起往對的、成功的道路邁進。。

此外，對於前台北縣長周錫瑋退出黨主席選舉是否會增加前高雄市長韓國瑜參與的可能性？江啟臣表示，黨內民主是一件好事，希望大家正面看待。他強調，黨員權利、義務都均等，是否有意參選黨內任何職務，他尊重大家的選擇與意願。

另外日前流出一份外傳是針對國民黨員的民調，顯示若黨主席選舉為一對一態勢，江啟臣不管對上誰可勝出，對此江啟臣表示，「現在民調太多了，我連看都不看」，自己現階段最重要是將工作做好，其他都尊重大家意見。

媒體追問相關民調是否為黨內流出？江啟臣回稱：「不可能！」，黨中央不可能做黨主席選舉的調查，黨務中立是最基本的，如果黨中央做這樣的事當然是公器私用，黨中央不會也不可能做這樣的事情，「因為黨務中立是我們最基本的認知，也希望有心人士不要以此來分化、挑撥」。

國民黨於國父紀念館向國父銅像致敬畫面(記者季節攝)

(中時 )