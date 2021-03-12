行政院會昨通過房地合一稅修法草案，卻暫緩推動「囤房稅」修法，被質疑打房「打假球」。對此，行政院長蘇貞昌今表示，政府希望房價合理，讓買房的人買得起，不是用來炒作，不過，如果採取幾間房屋就要課稅並不確實，恐讓會間接提高房租，影響租屋族，且國外有失敗的例子，因此沒推出「囤房稅」，會持續觀察各方面，希望達到打炒房效果，不是打房。

蘇貞昌表示，有鑑於房屋炒過風氣跟現象，政府想盡辦法打擊遏止，像是紅單炒作，或是有人把房屋改成多間房間，降低價值避免繳稅，甚至有人買房不是要自住，而是轉手賺取暴利，因此推動房地合一稅制調整，希望遏止短買短賣炒作現象。

至於囤房稅暫緩推動修法，蘇貞昌解釋，如果用幾間房屋作為課稅標準，方式並不確實，因為在都是一間房比鄉下好幾間房價值高，同時，就算用幾間房屋計算增加繳稅，一年僅增加幾千元，相較房屋價值幾千萬元，並不會有直接影響，反而會間接影響租屋市場，造成房租上漲，且外國有失敗例子，所以沒推出。

蘇貞昌強調，會持續觀察各方面，希望能有達到打炒房的效果，但政府不是打房。

財政部長蘇建榮說明，房屋稅已經有三戶以上的是以1.5％至3.6％的稅率，各地方政府可以依據各地情況審慎考量，如果稅率再高，稅金沒有適當調整，還是沒辦法發揮作用。

「囤房稅」原定昨天行政院會通過修法草案，卻臨時宣布暫緩，外界關注是行政院長蘇貞昌還是財政部的決定，蘇建榮僅表示「我們的態度向來都是這樣」，未正面答覆。

(中時 )