民進黨秘書長林錫耀今率黨部同仁參觀「311十周年東北友情特展」致詞時提到國民黨提了「重啟核四公投案」時對國民黨喊話，「你也問問看新北市長侯友宜的意見，面對這張票要怎麼投？他是同意？或者不同意？」

他強調，但是很可惜，國民黨提推動重啟核四公投，卻沒有這麼多的考量，甚至只是為了讓民進黨的執政產生更多的麻煩，所以在這裡必須請國民黨、最大的在野黨，是不是對這個公投案能夠即時地踩煞車。

林錫耀今致詞指出，大家也曉得，國民黨現在已經提了一個重啟核四公投的案子，就要在8月要由公民來決定到底核四廠要不要重啟，相信明智的台灣人，如果稍微回想一下311福島事件，就應該瞭解，「重啟核四的公投，我們真的應該要很明確、很堅定的say no」。

提到重啟核四公投案，林錫耀像國民黨喊話，「你最起碼？也問問看侯友宜」，侯市長在新北當市長、新北有兩座現有的核電廠，一個已經除役，一個即將除役，核四廠要不要重啟？是不是國民黨要問一下侯市長的意見。

他說，以前侯市長被問到都說，「沒有核安就沒有核電」，但是現在面對這張票要怎麼投？侯是同意？或者不同意？侯市長作為國民黨現在最重要的縣市首長，應該要面對這一個抉擇。

(中時 )