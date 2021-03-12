如何養出乖巧又聰明的孩子是許多父母的課題，星座運勢專家艾菲爾老師在FB粉絲團分享，金牛座、巨蟹座、獅子座的女生最會教養小孩，他們的情緒穩定，能養出理性的好孩子，而且他們善用方法管教，理解孩子的內心想法，這樣養大的小孩很難變壞。

▍1.金牛座

如果男生決定取金牛座女孩，那真是太明智了，家庭對孩子的成長影響深遠，金牛座老婆最重視的就是家庭環境的營造，室內擺設舒適而溫馨，小朋友的書籍玩具必不可少，在這樣的家庭長大，小朋友有禮貌、懂得生活，連便當都能吸引全班小朋友羨慕的目光。更重要的是，金牛座老婆的情緒穩定，不會出現情緒失控的狀況，這對於小朋友的發展來說相當重要，有這樣的好媽媽，小朋友懂得禮貌，也知道什麽是尊重。

▍2.巨蟹座

巨蠍座媽媽最可貴的特質，就是對小孩絕對的愛，無論如何調皮的孩子，都會被這樣強烈的愛感化，他們知道，做錯事了媽媽會傷心、遇到困難時，媽媽永遠會對他伸出援手，一個小朋友會變壞，通常來自於被家庭放棄，但巨蟹座的媽媽不會放棄孩子，她們會用盡全力帶好小孩，讓孩子也成為溫暖的人。巨蟹座媽媽情感相當細膩，她們似乎有個超級雷達，永遠都知道孩子在想什麽，這會帶給小孩很大的安全感，有安全感的孩子，不會變壞。

▍3.獅子座

如何教好自己的小孩，是許多媽媽心中的難題，但這對獅子座女生來說簡直是小菜一碟，她們天生就有領導特質，懂得使用「糖果與鞭子」剛柔並濟，小孩會被她們管得服服貼貼。此外，獅子女個人能力相當強，她們會讓小孩跟隨、崇拜，老公甚至會覺得，孩子在媽媽身邊特別乖。對獅子女來說，孩子乖巧還不夠，必須要有能力在社會上立足，因此她們會幫小孩安排才藝課、念名校，這樣養大的小孩，當然是社會中的成功人士。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)