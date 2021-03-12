台北地院審理勞動基金炒股案，今（12）首度提解勞金局前國內投資組長游迺文訊問。對於被檢方指控在外攀附關係求升官，對內逼迫部屬炒作遠百股價，游男全盤否認，辯稱他只是想換工作環境，確實對部屬很嚴格，但並沒有人反對他的建議。

檢方起訴指出，游迺文與寶佳資產投資主管邱裕元是學長學弟關係，有多名共同好友，游男常參與高爾夫球敘及餐敘。游、邱2019年間商量動用寶佳高層等人影響力，希望升任勞金局投資執行小組組長，2人甚至在LINE中說：「名實相符才好推事順利」、「因為沒位子管不到，加上一些人會扯後腿，要有位才有權，把這些人搬走。」

游迺文去年7月與邱裕元策畫操縱遠百股價，游男8月5日開始強硬要求部屬買入遠百股票，投資決定價格在24.5元，但因價格沒到無法成交，游男隔天晨會咆哮飆罵，部屬只能提高買價。另游男8月與邱裕元參加一場關鍵飯局，6萬1160元餐費全由寶佳支出，涉嫌貪汙。

游迺文今開庭否認犯行，辯稱他跟邱裕元其實沒有很熟，也從來沒參加過球敘，與邱的LINE對話都是閒聊，以及投資意見交流；因為當時的職位做了很久，覺得有點膩，所以有考慮升官或離職，希望換個工作環境，邱才推薦一些認識的人，看有沒有工作介紹。

游迺文說，「勞金局投資執行小組組長」一職是邱裕元提及的，因邱不懂行政機關運作，這根本不可行，強調都是閒聊；至於8月的那一場飯局，是邱想拓展財經界人脈，他才幫忙安排，沒有對價關係，甚至還為了付錢的事爭執，因當時聊什麼已不太記得，印象中關注重點在「日盛金」和「東元」。

游迺文還說，勞金以前就有買過遠百，一直都是投資標的，去年又開始買進，是認為有三倍振興券，且疫情趨緩，資金因從漲多的科技類股轉向內需市場，他才在會議中提議在25元以下逢低買進遠百，買價越低越好，因為殖利率有3％，去年配息也到0.8，值得投入。

法官詢問游迺文是否態度強硬、對部屬咆哮，游男承認自己很嚴格，但與會人員只有說「是不是再觀察」，並沒反對，所以最後列入投資決定；至於隔天有沒有咆哮，他不太記得，印象中比較有爭執的是「裕隆」，但可能有討論到遠百，因他認為既然已決定買遠百，就要建立一定部位。

(中時 )