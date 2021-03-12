教育部停辦109學年度全國學生表演藝術類競賽-團體賽，引發學生家長抗議，台灣民眾黨立委賴香伶、高虹安上午舉行記者會，有家長代表批教育部「一部兩智」智力不同，體育署可辦HBL高中籃球聯賽，師資培育及藝術教育司不敢辦藝術競賽。賴香伶則說，會盤點比賽場地，希望下周三立院質詢教育部時，事情能有好的結果。

HBL高中籃球聯賽上周末風光落幕，反觀今年全國學生表演藝術類競賽-團體賽早早就被宣判死刑，今年第二年停辦。家長代表邱永林不平，全國那麼多比賽，為何獨獨表演藝術決賽不能辦，應是教育部在人、事、時、地、物犯了錯誤。

他質疑，教育部是不是「一部兩智」，智力不同，為何體育署的比賽能辦，師資培育及藝術教育司的比賽就不能辦，是制度不同還是智力不同。指揮中心去年3月4日就公布了新冠肺炎相關指引，如果師藝司跟著做，怎會突然發現合唱、吹奏不能辦、會有口沫傳染情形，學藝術的學生戴口罩都不能上台，學體育的學不戴口罩都能上場比賽，難道我們的學生身上病毒比較多嗎？

邱永林有備而來，說時間序上教育部今年1月25日透過視訊會議，決定不辦，但他要質疑，為何不是2月4日疫情觀察的重要結點，反觀屏東縣長潘孟安，2月1日說熱帶農業博覽會要不要辦，4日在關鍵點後，果然在6日就宣布熱博會照常辦理。

立委高虹安說，應藉此深入了解探討「入場實名制」規範，也在此拋磚引玉，呼籲相關部會應研議相關措施，如何提供軟硬體資源協助，提高賽事及活動順利舉辦的比率。

賴香伶也說，依照時間序，教育部1月25日跟全國22縣市視訊，1月28日地方政府就收到公文，但從當時到現在情況變化很多，教育部顯然並未啟動B計畫，考慮到如能復賽時該怎麼做，而是什麼都沒有做，白白浪費1個月時間。她說，民眾黨會盤點場地，希望教育部在下周三立法院質詢時能提出好的回應跟結果。

針對教育部昨表示，2月8日已頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書，視同於競賽成績「優等」，並函知各免試入學就學區及各縣市政府教育局(處)辦理高中職免試入學超額比序項目納入參採；以及舉辦線上觀摩等停賽配套。與會家長說，學生要的是出場比賽的榮譽，爬山跟逛公園都是運動，兩者一樣嗎？我們的學生長期苦練，明明可拿「特優」，為何要視同「優等」，且參賽資格證明書沒名沒姓，掉到地上誰撿到都可以用，還是在立委舉行協調會前就發了，代表教育部早就打定主意不辦了，學生及家長無法接受教育部的安排。

(中時 )