兩岸鋼市續旺，燁輝(2023)2月營收57.18億元，年增57.8%，2021年前2月營收119.44億元，比去年同期大增62.17%。第一季鋼市暢旺，本業獲利續揚，鋼價上半年向上，公司上半年營運將比去年同期明顯轉好，全年鋼市回升，公司獲利比去年成長也可確立。

鍍鋅鋼大廠燁輝2月營收年增逾五成，主要是今年第一季鋼市強勁，產品量價均大幅增長；第一季在兩岸鋼市強勁加上鋼價調漲，本業獲利續看增，加上可望認列業外出售土地挹注，第一季營運看俏。

隨著中鋼第一季內銷盤價逐月上揚，燁輝也跟進調升產品售價，公司受惠內、外銷客戶下單力道續強，產能持續滿載，可望帶動第一季本業營運持續成長。

第一季產品預估比上季價增、量穩，燁輝第一季本業獲利看佳。另一方面，第一季燁輝可望將再認列處分屏南工業區土地利益約5.38億元，法人推估，燁輝首季獲利可望創下佳績。

今年上半年鋼市看穩健，此外，燁輝強攻太陽能商機，增添全年業績成長力道。燁輝去年推出高耐腐蝕鋼材「光支彩」，受惠全球各地太陽能光電系統建置量逐步攀升，接單暢旺，公司看好今年出貨突破10萬公噸，較去年的3.5萬噸呈倍數成長。

燁輝受惠兩岸鋼市增溫，去年第四季營收達162.62億元，季增約18%，達全年最佳單季表現。

燁輝去年下半年本業明顯回溫，去年前三季轉盈、第四季可望持續獲利，2020年全年可獲利，較前年轉盈。

燁輝隨著台灣、中國大陸廠價量同步走升，加上有業外處分土地利益貢獻，去年第三季順利轉虧為盈，單季EPS達0.61元，並帶動去年前三季轉盈，EPS為0.16元。

(時報資訊)