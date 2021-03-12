風扇及散熱廠-建準(2421)受惠於車用、工控及網通產品出貨成長，109年稅後盈餘為8.51億元，年成長25.15%，創下歷年新高，每股盈餘為3.39元，美系外資認為，車用及伺服器可望持續推動建準今年營運成長，維持建準「建議買進」評等，目標價為66元。

建準近幾年朝伺服器、家電、工控、5G基地台網通設備、醫療及汽車領域布局，目前網通設備、伺服器及車用產品都已見到布局成效，其中車用產品部分，各國加速5G基礎建設，車用通訊模網從4G升級到5G，由於傳輸速度快，且資料量大，散熱系統也跟著升級，從散熱鰭片改為風扇，建準新產品已通過歐洲車用Tier 1廠認證，並於去年下半年開始出貨歐洲車廠，成為推升公司業績成長新動能。

在5G基地台網通設備、伺服器、車用ADAS系統及通訊模組等產品出貨逐步放量下，建準109年業績無畏全球新冠肺炎疫情逆勢成長，109年合併營收為127.81億元，年成長9.62%，營業毛利為29.98億元，年成長16.29%，合併毛利率為23.46%，年增1.34個百分點，營業淨利為11.14億元，年成長41.55%，營業淨利率為8.72%，年增1.97個百分點，稅後盈餘為8.51億元，年成長25.15%，創下歷年新高，每股盈餘為3.39元。

建準董事會決議每股配息2.4元。

建準2月合併營收為7.08億元，年成長51.07%，累計1到2月合併營收為18.17億元，年成長40.78%。

美系外資報告指出，伺服器及網通產品出貨攀升，以及正在進行中的電動車業務，我們預期建準2021年營收將年成長12%，較佳的產品組合可望推升建準利潤年成長19%，由於材料成本增加，我們下調建準2021年及2022年獲利預估14%及11%，但我們認為，建準將受益於伺服器及電動車出貨成長，維持建準「建議買進」評等，目標價為66元。

(時報資訊)