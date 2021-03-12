淡水「八號俱樂部」藏賭博電玩，會員上千人每日營收近50萬元。

淡水「八號俱樂部」藏賭博電玩，會員上千人每日營收近50萬元。

新北市淡水區具有合法執照的「八號俱樂部」暗藏賭博性電玩，警方獲報7日循線前往查緝，逮捕徐姓主嫌及賭客共35人，另外查扣現金160萬元、帳冊、賭博機台等證物，警方粗估一天營收30至50萬元，10年下來不法獲利破億元，警訊後依賭博罪及違反《電子遊戲場業管理條例》法辦。

檢警調查，56歲徐姓男子為「八號俱樂部」負責人，取得合法的電子遊藝場執照，卻暗中掛羊頭賣狗肉，號稱引進卡西諾原裝機台，經營方式採會員制，經由身分確認才可免費加入。

會員入會後可持點數卡向店內俗稱「老鼠」的員工29歲陳姓男子兌換現金，採1比1兌換，積分1點即為新台幣1元，新北市警局督察室去年9月接獲線報，報請士林地檢署檢察官王啟旭指揮偵辦。

新北市警察局會同淡水警分局7日前往搜索，在遊藝場內查獲百家樂、7PK、老虎及機器手臂等多樣式機台共131台，逮捕徐姓主嫌及同夥7人及賭客28人，共35人，現金160多萬、監視器及帳冊等相關證物。

檢警發現，「八號俱樂部」自2010年即開始營業，會員破千人，主要都居住於大台北地區，每日營收約30萬至50萬元，10年下來不法獲利破億元，但相關嫌犯否認營業額相當高，辯稱都是賺些零花錢而已。

警訊後依賭博罪及違反《電子遊戲場業管理條例》法辦，徐姓主嫌因不在現場遭函送法辦，現場負責人謝姓男子15萬元交保，警方正擴大偵辦中。

新北市淡水區具有合法執照的「八號俱樂部」暗藏賭博性電玩，警方獲報7日循線前往查緝。（翻攝）

新北市淡水區具有合法執照的「八號俱樂部」暗藏賭博性電玩，警方獲報7日循線前往查緝。（翻攝）

新北市淡水區具有合法執照的「八號俱樂部」暗藏賭博性電玩，警方獲報7日循線前往查緝。（翻攝）

(中時 )