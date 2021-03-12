據消息指出，百度的香港股票發行據悉已獲得足夠認購。

受到中美緊張關係影響，自2019年底阿里巴巴成功在港二次上市以來，美股中概股回流開始逐漸增多。而百度作為2021年回歸港股的首家網路巨頭，無疑為後續更多中概股回歸打響第一炮。

券商認為，百度此次招股，有望重燃新股市場的氣氛。值得關注的是，港交所日前宣布將提高股票交易印花稅，可能對百度定價造成一定影響。港股100強研究中心專家余豐慧表示，主要考量到路演後機構投資者的意向，由於目前港股和A股大盤整體呈現跌勢，估計這次百度不敢定價過高，會考量大環境因素。

百度正式披露香港聯交所主板上市招股書顯示，擬全球發售9,500萬股A類普通股股份，最高募資約318億港元，並於3月12日正式開啟全球發售。

百度定價上限為295港元，目前百度美股273.28億美元，折合每股265港元，較美股溢價11.3％。公司每手50股，一手入場費14,898.64港元。

(工商 )