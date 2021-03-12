《奈良美智特展》今日開展，第一天就湧入800人觀展，平均等待入場時間為3小時，對此，主辦單位緊急在臉書粉專公告，為維護觀展品質，「本日請暫緩前來觀展」，除此之外，也祭出每人限購2件周邊商品的限購令。

《奈良美智特展》今（12）日於《臺北藝術大學關渡美術館》盛大開展，據主辦單位表示，截至目前為止現在場排隊的人潮約800人，平均等待入場時間為3小時，為維護觀展品質，呼籲民眾暫緩前往。

主辦單位進一步指出，民眾可以透過「奈良美智特展」Line官方帳號，查詢入場等候時間，在評估是否要前往觀展，展期自即日起至6月20日止，有3個月的時間可供民眾前往，7月展覽也將會移師至高雄市立美術館，11月在台南市美術館，呼籲南部的民眾可以不用著急。

除此之外，主辦單位也針對周邊商品祭出限購令，每樣商品每人限購2件，包括海報、蠟燭、拼圖、徽章及托特包等，且皆須以現金付款，尚不接受信用卡、悠遊卡等其他支付方式。另外，奈良美為台灣特別設計的限定商品，仍在趕製中，目前尚未於販售，若有民眾只是單純想購買周邊商品，民眾也可多加利用線上商城，即可完成購物。

(中時新聞網)