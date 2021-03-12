據《產經新聞》等媒體報導，日本內閣官房長官加藤勝信(Katsunobu Kato)12日宣布，首相菅義偉將於4月上旬訪問美國，並與美國總統拜登舉行首次會面。若能成行，這將是拜登自就職以來首次與外國領導人面對面會談，凸顯美日同盟的關係緊密。預計雙方將商討如何加強美日同盟，以嚇阻大陸試圖改變國際秩序現狀的野心，還會討論新冠病毒、全球暖化等議題的合作。

加藤勝信表示，菅義偉與其隨行團隊人數約在80至90人，所有人員會先接種新冠肺炎疫苗，隨後才趕赴美國。這次會談的目的在於展現美日雙方，對於建立自由、開放與公平的印太區國際秩序之承諾。

報導指出，自拜登取得2020年11月美國大選的勝利後，兩人同月便先熱線通話；2021年1月底拜登正式就職，雙方再度通話交換意見。儘管2人都同意菅義偉應盡快走訪美國，日本甚至安排2月初訪；不過，由於美國新冠肺炎疫情嚴峻，只好暫時擱置下來。

不過，美日雙方領導人仍會在12日晚間，先出席美、澳、印、日線上峰會來暖身。《金融時報》指出，拜登用四方安全對話做為自己首場主辦峰會，其目的在於重啟四方會談架構，進而成為對中國大陸政策的一部分。在美、澳、印、日四方會議後，每日外交與國防官員也選在16日於東京進行「2+2會議」，進一步為菅義偉訪日鋪路。

(中時新聞網)