擋到路了！ 按喇叭被路人女碎唸 3人怒槓街頭大鬧（民眾提供／蘇育宣翻攝）

台中市北區今（12日）凌晨1時許，一名45歲陳姓男子乘車經過公園路與五權路口，其座車的駕駛認為站在路邊的游男與簡女擋到路，遂狂按喇叭，殊不知簡女疑似不滿便碎念，引發陳男不滿，隨即下車在路邊大打出手，另一男子勸架也遭打傷，經員警發現後，立即祭出辣椒水制止，並將三人帶回警局處理。

警方指出，12日凌晨1時15分許，臺中市北區公園路及五權路口騎樓，發生一起因按喇叭引起的口角推擠案。經巡邏員警發現後，立即使用防護型噴霧劑制止雙方衝突，並將涉案3人帶回所內釐清案情，雙方互不提告傷害，惟警方仍依社會秩序維護法將其中有動手之2人送辦。

臺中市警局第二分局文正派出所副所長莊于霈表示，45歲陳男與該對男女並不相識，案發時該男女原站於路邊，突然遭陳男所搭乘之自小客車按鳴喇叭，陳男及簡女因而產生口角推擠，游男則在旁勸阻，導致簡女及游男臉部輕微擦挫傷。

附近守望員警發現後立即到場，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突，並將涉案3人全數帶回，簡女及游男經救護人員到場包紮後並無大礙，雙方互不提出傷害告訴，惟警方仍依社會秩序維護法將陳男及簡女送辦。

分局長蔡元戎表示，警方對於維護社會秩序及市民安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。

(中時新聞網)