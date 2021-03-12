主播出身的氣質女星侯佩岑，日前帶著媽媽林月雲、老公黃伯俊上大陸節目，母女倆在節目中提到林月雲過往的感情債，互相擔心家人受到傷害，甚至相擁而泣，但這些卻引發外界反彈，而對於她兩度介入閨蜜婚姻，苦苓在節目中討論到此事，冷言批評這猶如慣竊，根本是「習慣性小三」。

侯佩岑帶媽媽林月雲上《婆婆和媽媽》，說到林月雲的不倫情史，兩人忍不住都落淚，林月雲更哽咽說道：「對於我這一生所有感情的失誤，是萬般皆是命，半點不由人」，而對於這樣的解讀，知名作家苦苓在《新聞挖挖哇》節目上，表示不能認同，接著舉出孔子與顏淵作為例子解釋。

苦苓表示孔子曾稱讚顏淵「不二過」，回過頭來談林月雲的情史，覺得第一次破壞他人婚姻，還能說是年輕不懂事，當然也必定因此嘗到苦果，但第二次又發生，「習慣偷東西的叫慣竊，習慣犯案的叫慣犯，那你就是習慣性小三」，苦苓覺得就沒什麼理由好說了，也無法去求取任何人原諒。

苦苓還提到，在節目中母女倆呈現出來猶如被害人的樣子，好像他們這些年相當可憐，「你們是加害者耶？你媽媽是加害者，絕對不是被害者」，還以偷東西來比喻，「好像我偷了人家東西，我還出來說：『你知道我偷人家東西有多辛苦嗎？連我小孩也很委屈。』」，覺得這樣實在很矯情。

(中時新聞網)