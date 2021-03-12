政府打炒房，行政院11日通過房地合一稅2.0的所得稅法修正草案，將短期不當炒作課重稅的時間由2年延長為5年，但先前熱烈討論的囤房稅未在此次修正，官方的說法是擔心房東藉機漲房租，影響租屋族，不過，政府的美意很多人似乎並不埋單，財政部臉書一片罵聲，網友留言「就算沒有囤房稅 房租還不是照樣漲？」還有網友留「早知道不囤蒜頭了，囤房更賺還有政府罩」。

對於新版房地合一稅最重課45%稅率，網友並不以為然，認為45%又如何？房地合一課的是有賺錢的，代表還是賺55%，不課囤房稅，可以多放5年再來賣，「票是人民給的還是建商房東捐的啊？」其他網友也在下方留言「建商有政治獻金，各位魯蛇是能捐多少錢？」

網友也對財政部長蘇建榮說明暫時不推囤房稅的原因是要避免傷及無辜，並擔憂租金轉嫁到租屋族，留言直接批評「笑話」，「空屋一堆，囤房養地一堆，房價炒高高，建商財團政客皆開心，屋奴繼續背負長年貸款，拿來繼續養活建商財團政客，何來的生活品質，何來的居住正義，政策不要只會打假球，當人民都白癡嗎？」也有的說「就算沒有囤房稅 房租還不是照樣漲」？

財政部臉書留言一片罵聲，因此有網友喊出，比較有效就是財政部長下台，不過也有留言緩頰「背後有人下指導棋，財政部只是傀儡」。

(中時新聞網)