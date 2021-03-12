立委余天三重發送1000公斤鳳梨，排隊隊伍長達10多公尺（戴上容攝）

台灣鳳梨出口受限，立委余天12日上午在三重區忠孝路發送1000公斤免費鳳梨，力挺農民，余天說，近日才在臉書公布發鳳梨的資訊，今天來領鳳梨的人潮出乎意料的多，目前還不是鳳梨盛產的季節，今天沒拿到的名眾可以先登記，下次發200箱鳳梨時再來領。

立委余天12日上午在三重區忠孝路發送1000公斤免費鳳梨，民進黨籍新北市議員李坤城、李倩萍、彭佳芸，和三重福德里長吳參寶等人也都到場幫忙發送，現場人潮分為兩路，排隊隊伍長達10多公尺，三重警方也出動警力維持現場秩序。

余天說，他很早就已經訂好鳳梨要發送，但因為現在不是鳳梨盛產季節，而今天發送的鳳梨是比較早熟的，目前鳳梨價格也比較貴，他訂的時候價格在21元，市場價格大概是28元，下幾個月才是鳳梨盛產的季節，未來還會再發送200箱鳳梨，請大家一起挺農民。

被問及女兒二女兒余苑綺近日傳出直腸癌復發的惡訊，近期狀況還好嗎？余天說，余苑綺近期動完肝的手術，今天開始要做化療，目前狀況都還好，謝謝大家關心。

民進黨籍新北市議員李坤城、李倩萍、彭佳芸，和三重福德里長吳參寶等人也都到場幫忙發送（戴上容攝）

立委余天三重發送1000公斤鳳梨，現場人潮分為兩路，排隊隊伍長達10多公尺（戴上容攝）

(中時 )