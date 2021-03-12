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Hawks win. pic.twitter.com/aF5cVKWLlF — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2021

就在暴龍當家主控羅瑞親自出面粉碎外界傳他即將出走謠言同時，暴龍卻在12日慘遭老鷹121比120絕殺收場，「兇手」是老鷹前鋒史奈爾，暴龍無奈吞下3連敗，只是暴龍受制於聯盟防疫規定，席亞卡、阿奴諾比、范維利特等主力都沒辦法打。

先前謠傳羅瑞主動提出交易申請，希望暴龍能在26日交易截止日前把他換到更具爭冠實力球隊，沒想到羅瑞今天出面澄清，「我會以暴龍球員身分退役，那怕是只有一天合約，不管最後發生什麼，我知道我仍處高水平，仍可幫到這支球隊。」

「那些謠言並未造成我的困擾，因為那些話並未出自我的口中，我只會出面澄清，」羅瑞表示，「說真的，我不知道接下來會發生什麼，假如我有水晶球就可告訴你，但暴龍一直是我的球隊，這裡幫我達到現今高度，這裡始終是我的家。」

儘管羅瑞都這樣宣告效忠了，可惜他雖在今天貢獻17分、12籃板及6助攻，鮑威爾也拿33分，布契29分，暴龍還是逃不過慘遭逆轉絕殺命運，投進絕殺球的史奈特全場只拿6分，卻在最關鍵時刻投進三分球，崔楊貢獻37分、6助攻與5籃板。

(中時 )